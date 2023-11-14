«القاهرة الإخبارية» نقلا عن وسائل إعلام عبرية: زيارة رئيس «الشاباك» لمصر تمهيد لإتمام صفقة المحتجزين

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، نقلاً عن وسائل إعلام إسرائيلية، بأنَّ زيارة رئيس «الشاباك» -جهاز الاستخبارات للعمليات الخارجية- إلى القاهرة، تهدف لتمهيد الطريق أمام إتمام صفقة إطلاق سراح المحتجزين في غزة.

رئيس «الشاباك» في طريق العودة

وتابعت «القاهرة الإخبارية»، بأنَّ رئيس «الشاباك» في طريق العودة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، بعد إجراء مباحثات مع مسؤولين مصريين بالقاهرة.

وكانت مصادر رسمية أكدت لقناة «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم، أن زيارة رئيس الشاباك لمصر اقتصرت على مباحثات لتنفيذ هدنة إنسانية وملف تبادل الأسرى.

وأعلنت الفصائل الفلسطينية تدمير أكثر من 160 آلية عسكرية للاحتلال الإسرائيلي بشكل كلي وجزئي، منذ بدء عملية الاجتياح البري لقطاع غزة في 28 أكتوبر الماضي، من بينها أكثر من 25 آلية خلال الـ48 ساعة الأخيرة.