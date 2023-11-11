آلاف السائحين البولنديين يحتفلون بالعيد الوطني على شواطئ مرسى علم

احتفل الآلاف السائحين البولنديين اليوم السبت باليوم الوطني الحادي عشر من شهر نوفمبر من كل عام، تزامناً مع عيد الاستقلال الوطني البولندي في ذكرى استعادة بولندا لاستقلالها، وشملت الاحتفال برامج متنوعة وفقرات موسيقية وبوفيه خاص، وعصائر ومشروبات بهدف تنشيط السياحة على شواطئ مرسى علم.

اليوم الوطني البولندي

قال عاطف عثمان الخبير السياحي ومنظم فعاليات اليوم الوطني البولندي بمرسى علم، إن الفنادق والمنتجعات السياحية في مرسى علم حرصت على تنظيم الاحتفال باليوم الوطني لبولندا بمشاركة آلاف السياح الأجانب الذين يحملون الجنسية البولندية وسط جو ترفيهي بغرض تنشيط السياحة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الاحتفال يأتي تزامنًا مع اليوم الوطني البولندي، وهو يوم عطلة في بولندا يحتفل فيه في 11 نوفمبر من كل عام، لإحياء ذكرى استعادة بولندا لاستقلالها عام 1918

تنشيط السياحة علي شواطئ مرسى علم

وأشار كمال أبو سريع الشيف العمومي للفندق المنظم لاحتفالات، بأن الاحتفال بدأ منذ الصباح على الشواطئ بحمل السياح علم بولندا، وتبادل التهاني مع العاملين بالقطاع السياحي وإعداد حفل مسائي، يضم بوفيه خاص ومشروبات وعصائر متنوعة لهذه المناسبة.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن السياح حرصوا على التفاعل والرقص على أنغام الموسيقى والتقاط الصور التذكارية، ونشرها مواقع التواصل الاجتماعي مما يساهم في تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي لشواطئ مرسى علم.