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مطار مرسى علم يستقبل 133 رحلة طيران تقل آلاف السائحين الأجانب

كتب:

شاذلى عبدالراضي
02:23 م | الجمعة 10 نوفمبر 2023
استقبال السياح في مرسى علم

استقبال السياح في مرسى علم

يستقبل مطار مرسى علم الدولي 133 رحلة طيران سياحية تقل على متنها 27 ألف سائح أجنبي على مدار الأسبوع المقبل، بدءا من غد السبت، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

مطار مرسى علم يستقبل آلاف السائحين 

وأشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات تبين وصول 133 رحلة طيران سياحية تقل 27 ألف سائح من جنسيات أوروبية مختلفة على رأسها «الألمانية والتشيكية والإيطالية والبولندية والبلجيكية والهولندي».

إقبال على فنادق مرسى علم 

وأكد عثمان في تصريحات لـ«الوطن»، إقبال السياح الأجانب على فنادق مرسى علم تزامنا مع بدء موسم السياحة الشتاء في أوروبا، وانخفاض درجات الحرارة في البلاد الأوروبية ووصولها إلى حد الجليد في بعض الأحيان، عكس الأجواء في مرسى علم الدافئة شتاء و معتدلة طوال العام، موضحا أن شواطئ مرسى علم أصبحت وجهة سياحية مفضلة لدى السياح الأجانب في عدد كبير من دول أوروبا.

 

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بقلم شاذلى عبدالراضي