محافظ البحر الأحمر: تحويل مسار سيول مرسى علم للبحيرات الصناعية

قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إن مشروعات الحماية من أخطار الأمطار والسيول التي نفذتها الدولة في المحافظة، نجحت في تحويل مسار السيول التي شهدتها مرسى علم إلى البحيرات الصناعية بعيدا عن المدينة.

سيول مرسى علم

وكشف «حنفي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن بعض مناطق جنوب البحر الأحمر تعرضت اليوم الاثنين لأمطار غزيرة وسيول على المناطق الجبلية، أدت لنحر الطريق بمرسى علم نتيجة تدافع مياه السيول من أعلى الجبال الموازية للطريق.

وأكد أن الأجهزة المختصة نجحت في التعامل مع السيول والبدء في إصلاح الطرق التي تأثرت بالسيول وإعادة تسيير حركة السيارات بطرق جنوب البحر الأحمر، لافتا إلى أن الدولة نفذت عددا من مشروعات الحماية من أخطار السيول في البحر الأحمر بتكلفة قاربت مليار جنيه، تضمنت إنشاء السيول والبحيرات الصناعية وحواجز التوجيه والقنوات الصناعية والبرابخ التي كان لها الفضل في حماية مدن البحر الأحمر من أخطار السيول.

أمطار وسيول البحر الأحمر

كانت تعرضت مناطق جنوب البحر الأحمر إلى أمطار غزيرة وسيول بمنطقة السكري غرب مرسى علم ومنطقة الفدير ووادي الجمال وعدة مناطق بالشلاتين جنوب البحر الأحمر.

توقعات الأرصاد الجوية

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من سقوط أمطار اليوم الاثنين على مناطق جنوب البحر الأحمر، تكون رعدية على سلاسل جبال البحر الأحمر، وما زالت الأجواء حتى الآن تنذر بحدوث أمطار أخرى.