كيف نتخلق بخلق الله؟.. أستاذ بجامعة الأزهر يجيب (فيديو)

قال الدكتور ربيع الغفير، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، إن الله سبحانه وتعالى له أسماء جمال، وأسماء جلال، لافتا إلى أن أسماء الجمال منها الرؤف الرحيم الكريم.

على الإنسان أن يتخلق بأخلاق الله

وأوضح الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على فضائية الناس، أمس الثلاثاء: «أما أسماء الجلال فمنها الخالق الرازق، وعلى الإنسان أن يتخلق بأخلاق الله، فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فالله رحيم والعبد رحيم، فرحمة الله غير رحمة المخلوق، فعلماء الناس يعرفون الرحمة وإنها ألم في النفس شفاءه الإحسان إلى الغير، فالله رحيم فهل الله يتألم أو يتأثر، لا فليس كمثله شيء، فالله سبحانه من صفاته الأفعال وليس له الانفعال».

وأضاف أن الله سبحانه وتعالى الرشيد، فلما نقول هذا العبد رشيد، وعنده رشد في تفكيره، لافتا إلى أنه الرشد بالنسبة لله سبحانه وتعالى إنه يرشد عباده ويرشدهم إلى الخير.

المرء يكون رشيدا بأن يرشد غيره بالدعوة إلى طريق الله

وأشار الأستاذ بجامعة الأزهر إلى أن الإنسان عليه التخلق بخلق الله، لافتا إلى أن المرء يكون رشيدا بأن يرشد غيره بالدعوة إلى طريق الله بالحكمة والموعظة الحسنة، مستشهدا بحديث سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم: «تبسُّمُكَ في وجْهِ أخيكَ لَكَ صدقةٌ وأمرُكَ بالمعروفِ ونَهيُكَ عنِ المنْكرِ صدقةٌ وإرشادُكَ الرَّجلَ في أرضِ الضَّلالِ لَكَ صدقةٌ وبصرُكَ للرَّجلِ الرَّديءِ البصرِ لَكَ صدقةٌ وإماطتُكَ الحجرَ والشَّوْكَ والعظمَ عنِ الطَّريقِ لَكَ صدقةٌ وإفراغُكَ من دلوِكَ في دلوِ أخيكَ لَكَ صدقةٌ».