عضو «الأزهر العالمي للفتوى»: الرضا بالقضاء من أهم العبادات وقت البلاء

قال بلال خضر عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن أفضل وأهم ما يكون من العبادات للتعامل في وقت البلاء والمصائب وخاصة القضية الفلسطينية، عبادة التسليم والرضا بقضاء الله وقدره، لأن الإنسان مأمور أن يؤمن بقضاء الله والقدر لتقبل الأزمات والانطلاق للبحث عن علاج أو حل لها.

أهم العبادات وقت البلاء

وأضاف«خضر» خلال لقاء تلفزيوني عبر برنامج «8 الصبح» المذاع على شاشة «dmc»، أن العبادة هي الصبر وانتظار الفرج، فالصبر يجعل الإنسان يتجاوز الأزمات وانتظار الفرج وتيقنه بأنه أت يعتبر عبادة لله سبحانه وتعالى، لافتا إلى أن البعض يتساءل في انتظار الفرج "متى نصر الله؟"، ودائما الله سبحانه وتعالى هو من وضعه في الأزمة وهو من سينصره.

وتابع: الرسول كان يحافظ على الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى في كل لحظات حياته، ويتيقن أن بعد الأزمة والشدة فإن الفرج واليسر قدام لا محالة، والله عز وجل لن يترك عبده بمفرده، فالدعاء بوقت الأزمات يجعلك قريب منه.