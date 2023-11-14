خبير يقدم نصائح مهمة لأهل الإسكندرية قبل يوم الخميس.. منها ارتداء الملابس الثقيلة

كشف الدكتور عبدالله علام، أستاذ الجغرافيا البيئة والمناخ والمسطحات المائية، عضو مجلس إدارة الجمعية العامة للجغرافيين والمناخ، أن غدا الأربعاء هو اليوم الفاصل قبل بدء نوة المكنسة شديدة المطر، والتي تهب بها عواصف رملية، ونشاط لحركة الرياح العاصفة، مشيرا إلى أن موعد النوة يبدأ مع حلول يوم الخميس المقبل 16 نوفمبر الجاري، وهو الأمر الذي يستوجب من سكان المحافظات الساحلية توخي الحظر جراء هطول الأمطار الغزيرة علي مدار 4 أيام متتالية.

مناخ متقلب وبرق ورعد

وأوضح الدكتور «علام»، في تصريحات لـ«للوطن»، أن نوة المكنسة نوة يتخللها برق ورعد على مدار أربعة أيام متتالية، علاوة على ارتفاع أمواج مياه البحر الأبيض المتوسط، والتي تتخطى حالة الأمواج لحاجز الثلاث أمتار، وذلك جراء هبوب الرياح العاتية خلال أيام حدوث النوة.

تحذيرات ونصائح هامة

وأشار إلى ضرورة تغطية المعادن المكشوفة فوق الأسطح، خاصة التي بها نحاس، بالإضافة إلى ضرورة ارتداء الملابس الثقيلة ليلاً نظرا لتراجع في درجات الحرارة خلال نوة المكنسة، نظرا لبرودة الطقس فجرا وليلا، حيث تتأثر محافظات كفر الشيخ، ومطروح، والإسكندرية، ودمياط، وبورسعيد، ومدن القناة، وجنوب وشمال سيناء، جراء حدوث تلك النوة، كما يستوجب على السيدات عدم ارتداء المشغولات الذهبية، حتى لا يصابوا بضرر بالغ جراء حدوث ظاهرة البرق والرعد لتلك المعادن.