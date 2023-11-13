آخر تطورات الطقس.. انحصار الأمطار في 4 مناطق فقط

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية آخر تطورات حالة الطقس اليوم الاثنين، موضحة أن آخر تحديث لخرائط الطقس وصور الأقمار الصناعية تشير إلى تراجع فرص سقوط الأمطار وانحصارها في عدد قليل من المناطق.

مناطق سقوط الأمطار

وأوضحت «الأرصاد» أن فرص تساقط الأمطار تمتد خفيفة وقد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من سلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب سيناء ومناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية، وتمتد خفيفة كذلك إلى مناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة من اليوم.

منخفض جوي يؤثر على البلاد

وفي تصريح لـ«الوطن» بينت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ البلاد تتأثر خلال هذه الأيام بمنخفض جوي يعمل على تكاثر السحب الممطرة، وقد يستمر حتى نهاية الأسبوع لكن تأثيره بدأ في الانخفاض منذ اليومين الماضيين، مشيرة إلى أنّ الأمطار ستتراجع تبعًا لذلك وتنحصر في السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، ومدن القناة، بالإضافة إلى وسط سيناء وجبال البحر الأحمر.

درجات الحرارة اليوم الاثنين

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 28 والصغرى 20 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 26 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 32 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 29 والصغرى 17 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 34 والصغرى 22 درجة مئوية.