حالة الطقس اليوم في جميع المحافظات: أمطار رعدية تضرب 19 محافظة

تشهد حالة الطقس اليوم الثلاثاء في مصر، اضطرابًا في الأحوال الجوية بحسب ما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، إذا من المتوقع أن تضرب أمطارا متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانًا نحو 19 محافظة، فضلًا عن اضطراب حركة الملاحة على البحر الأبيض المتوسط، وكثافة الشبورة المائية التي تُعيق مستوى الرؤية الأفقية، ونشاط حركة الرياح التي تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل حالة الطقس اليوم في مصر، ودرجات الحرارة العظمى والصغرى، وأماكن سقوط الأمطار ونسبتها ومدى شدتها، فضلًا عن الظواهر الجوية التي تضرب المحافظات.

الطقس اليوم وغدًا

وتشهد حالة الطقس اليوم وغدًا أجواء معتدلة نهارًا على محافظات القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري، بينما تكون الأجواء حارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، مائلة للحرارة على شمال الصعيد، وتتحول إلى لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد وصولًا إلى شمال الصعيد، ولطيف على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

درجات الحرارة بالمحافظات

- القاهرة والوجه البحري.. تسجل درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 20 درجة.

- السواحل الشمالية.. درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 19 درجة.

- جنوب سيناء.. درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 23 درجة.

- شمال الصعيد.. درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 17 درجة.

- جنوب الصعيد.. درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 22 درجة.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإنّ أماكن سقوط الأمطار اليوم الثلاثاء وشدتها كالتاتي:

- أمطار متوسطة، رعدية أحيانًا بنسبة حدوث 50% تقريبًا على مناطق في الوجه البحري، والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث 40% على خليج العقبة، ووسط سيناء، وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، ومدن القناة، وتكون خفيفة إلى متوسطة دون رعد على مناطق من القاهرة الكبرى، وجنوب الوجه البحري، تمتد خفيفة بنسبة 20% تقريبًا إلى مناطق من محافظات شمال الصعيد على فترات متقطعة.

الأرصاد تحذر من الظواهر الجوية

وحذرت الأرصاد من الظواهر الجوية التي تضرب عدة محافظات غدًا، إذ تزداد كثافة الشبورة المائية على الطرق في الصباح الباكر، وتتسبب في إعاقة مستوى الرؤية أحيانًا، خصوصًا بمحافظات الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، ووسط سيناء، والسواحل الشمالية، ومدن القناة.

- من المتوقع نشاط الرياح التي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة، فضلًا عن نشاطها على الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، وجنوب سيناء، والسواحل الشمالية.

- ومن المقرر أن تشهد الملاحة البحرية، اضطرابًا على البحر المتوسط، فضلًا عن سرعة الرياح، وارتفاع الأمواج إلى 3.5 مترًا.