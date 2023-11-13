حالة الطقس غدا بالمحافظات.. «الأرصاد» تحذر من أمطار رعدية واضطراب الملاحة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا في جميع المحافظات، بحسب آخر تحديث لخرائط الطقس وصور الأقمار الصناعية، إذ من المتوقع سقوط أمطار متفاوتة الشدة على عدة محافظات تكون رعدية أحيانًا وتمتد خفيفة إلى عدد من المحافظات، فضلًا عن اضطراب حركة الملاحة البحرية، وارتفاع الأمواج، ونشاط الرياح، وكثافة الشبورة المائية.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل حالة الطقس غدا الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر الجاري في جميع المحافظات، إذ من المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس غدا

وتضمنت حالة الطقس غدا بحسب الأرصاد الجوية، كثافة الشبورة المائية خصوصًا في الفترة من من 4 فجرًا لـ 8 صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

أخبار الأمطار غدا

وحذرت الأرصاد الجوية، من سقوط أمطار متوسطة بنسبة حدوث 50% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري تكون رعدية أحيانًا على وسط سيناء، ومدن القناة، وخليج العقبة، وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، تمتد خفيفة إلى مناطق من شمال الصعيد، بنسبة حدوث 20% تقريبًا على فترات متقطعة.

رياح مثيرة للرمال والأتربة

ووفقًا للأرصاد، فإنّه من المتوقع نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجة الحرارة في المحافظات غدا

وفيما يخص درجة الحرارة العظمى والصغرى غدًا بجميع المحافظات، فإنّها تأتي كالآتي:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 26 والصغرى 20 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 25 والصغرى 19 درجة.

جنوب سيناء: العظمى 32 والصغرى 23 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 28 والصغرى 17 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 33 والصغرى 22 درجة.

اضطراب حركة الملاحة البحرية

وأشارت الأرصاد إلى وجود اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط غدا الثلاثاء، فضلًا عن سرعة الرياح من 50:60 كيلومترا في الساعة، وارتفاع الموج من 2:3.5 متر.