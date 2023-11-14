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دولة في أمريكا الوسطى تعلق علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب عدوانها على غزة

كتب:

أحمد عادل موسى
11:24 م | الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
العدوان على غزة

العدوان على غزة

أعلنت دولة بليز الواقعة في أمريكا الوسطى، اليوم، تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، نتيجة للحرب الجارية على قطاع غزة، بحسب ما ذكرت قناة «العربية».

دولة بليز تعلق علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل

وفي بيان صادر عن دولة بليز، أفادت بقرارها بتعليق علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، موضحة أن القرار جاء نتيجة لعدم توقف إسرائيل عن القصف العشوائي على قطاع غزة.

ودولة بليز، أصغر دولة في أمريكا الوسطى، تمتد على مساحة تبلغ 22,960 كيلومترًا مربعًا، تحدها المكسيك من الشمال، جواتيمالا من الجنوب والغرب، وتطل على البحر الكاريبي من الشرق.

بليز ليست الأولى

وفي وقت سابق، قامت بوليفيا بقطع علاقاتها مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، إذ أعلنت وزارة الخارجية أن الحكومة البوليفية قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، متهمة جيش الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

وأعلن نائب وزير الخارجية فريدي ماماني، في مؤتمر صحفي، أن الحكومة قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة إسرائيل،  احتجاجاً واستنكاراً للهجوم العدواني وغير المتكافئ الذي يحدث في قطاع غزة.  

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