«الثقافي الروسي» و«بيت العائلة» يحتفلان بمئوية الدكتور مصطفي محمود

احتفل البيت الروسي في القاهرة بالتعاون بالتعاون مع بيت العيلة للثقافة وللفن، بمئوية الكاتب والمفكر مصطفى محمود، من خلال احتفالية كبري بمناسبة مرور مائة عام على ميلاده بحضور ابنته أمل مصطفى محمود.

افتتح الاحتفالية المستشار شريف الجندي ابن شقيق الدكتور مصطفي محمود ورئيس ملتقي بيت العيلة، وقدم الشكر للبيت الروسي و إلى مراد جاتين مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر، وشريف جاد مدير النشاط الثقافي بالبيت الروسي.

ابنة مصطفى محمود تتحدث عن والدها

وتحدثت أمل مصطفى محمود عن والدها الإنسان الذي قدم الخير للناس وتكلمت عن أبيها منذ نشأته وحتى وفاته وعلاقته بأولاده وأحفاده وأجابت على أسئلة الحاضرين.

وتطرق الدكتور حسام عقل عن التكوين الفكري لمصطفي محمود ومراحل إنتاجه الأدبي والفكري، كما تناولت الدكتورة نوران فؤاد عضو المجلس الأعلى للثقافة الإنتاج الأدبي والفكري للعالم الجليل مصطفي محمود.

فيما كشف عمرو حلمي وزير الصحة الأسبق عن الدور الخيري لجمعية مصطفى محمود، ولماذا أنشأ الجمعية في إطار حلمة وتحويل العلم إلى حقيقة؟.

«بيت العائلة» يكرم ابنه الدكتور مصطفى محمود

وتكلم الكاتب الصحفي محمد الشافعي رئيس تحرير مجلة الهلال عن الازمات التي واجهت الدكتور مصطفى محمود وكيف تغلب عليها؟، وتطرق المستشار شريف الجندي رئيس الملتقى عن رأي الدكتور مصطفى محمود في القضية الفلسطينية والسلام المزيف من خلال كتاب مصطفى محمود المؤامرة الكبرى الذي صدر عام 1993.

ومن جانبه، أشار مراد جاتين مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر إلى اعتزاز البيت الروسي بالقاهرة في الاحتفال بمئوية العالم المصري الكبير صاحب التاريخ العريض، والذي يعد أحد الصفحات المضيئة في تاريخ مصر.

وفي ختام الاحتفالية كرم شريف الجندي ابنة الدكتور مصطفى محمود بدرع بيت العيلة، كما أقيم علي هامش الاحتفالية معرض للفن التشكيلي للفنان عادل بنيامين