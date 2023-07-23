افتتاح معرض «ناصر» في المركز الثقافي الروسي.. يضم 100 كاريكاتير للرئيس الراحل

شهد معرض كاريكاتير «ناصر حبيب الملايين» الذي افتتحه مراد جاتين مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر، إقبالا كبيرا من المصريين والأجانب والعرب، بقاعة المعارض بمقر المركز الثقافي الروسي في القاهرة.

الذكرى الـ71 لثورة 23 يوليو

وشهد حفل الافتتاح شريف جاد رئيس الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية، وعبد الله الصاوي مؤسس مشروع ذاكرة الكاريكاتير، وعمر صديق قومسير المعرض، إذ جاء المعرض نتاج مسابقة دولية نظمتها مدونة نيفرتيتي في الذكرى الـ71 لثورة 23 يوليو وقائدها جمال عبد الناصر.

وشارك في المسابقة أكثر من 150 رساما من 50 دولة، إذ يضم المعرض أكثر من 100 بورترية كاريكاتيري للرئيس الراحل جمال عبد الناصر بريشة مجموعة من أهم وأشهر رسامي الكاريكاتير المصريين والعرب والأجانب.