المركز الثقافي الروسي يحتفل بعيد الأم غدا

تنظم الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية بالتعاون مع البيت الروسي بالقاهرة وباليه فاطيما، احتفالية عيد الأم في السابعة مساء غدا الأحد بمسرح «تشايكوفسكي» بمقر المركز الثقافي الروسي في الدقي.

احتفالية عيد الأم في الثقافي الروسي

وتتضمن الاحتفالية، عرض لمنوعات من الباليه الكلاسيكي العالمي، وفقرة باليه عن الحضارة الفرعونية، واستعراض شرقي، بالإضافة إلى استعراض «حلوة يا بلدي» المأخوذ عن أغنية الفنان «حماقي» و«لارا إسكندر».

كما تتضمن الاحتفالية، تكريم الأمهات المثاليات من العاملات بالسفارة الروسية بالقاهرة، وكذلك الأمهات المثاليات من الجانب المصري.

وتشرف على الاحتفالية الدكتورة فاطيما مرزوق مؤسسة ومديرة ستوديو باليه فاطيما، يشاركها الفنانة مريم صلاح والفنانة ساندرا سليم.

وأشار مراد جاتين مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر في بيان، إلى أهمية الاحتفال التقليدي السنوي الذي ينظمه البيت الروسي، بالتعاون مع جمعية الخريجين كأحد الشركاء الأساسيين في التعاون الثقافي.

وصرّح شريف جاد رئيس جمعية الخريجين، بأن الاحتفالية فرصة لتكريم الأمهات المثاليات من الجانبين الروسي والمصري.

وأشار الدكتور طوغان أمين عام جمعية الخريجين، إلى حرص الجمعية على تكثيف التعاون مع المركز الثقافي الروسي والاحتفال بالمناسبات القومية في البلدين.

وأعربت فاطيما مرزوق عن سعادتها بتنظيم احتفالية عيد الأم بالمركز الثقافي الروسي للعام الثاني على التوالي، مؤكدة حرصها على تقديم الباليه الروسي الكلاسيكي، لما له من أهمية لكون المدرسة الروسية إحدى أعرق المدارس في فن الباليه، ودائما عروضنا لا تخلو من الفنون الروسية الراقية.

ودعت الجمهور للحضور للاستمتاع بالمفاجأة التي تم إعدادها لتقديمها في الاحتفالية بمناسبة عيد الأم.