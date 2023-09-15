المركز الثقافي الروسي: عام التبادل الثقافي مع مصر حدث غير مسبوق

قال شريف جاد مدير النشاط الثقافي بالمركز الثقافي الروسي، إنّ عام التبادل الإنساني المصري الروسي حدث غير مسبوق تاريخيًا وجاء للاحتفال بمرور 80 سنة على العلاقات بين البلدين.

تعاون مصري روسي في كل المجالات

وأضاف «جاد» في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، أن التعاون الإنساني يشمل كل المجالات بين البلدين، وكانت خطوة كبيرة تاريخيا وجرى الافتتاح تاريخيا في عام 2020 وكان الافتتاح الرسمي للعام تاريخيا، بحضور أكبر فرقة للفنون الشعبية في روسيا و140 شخصية، ولكن حدث تعثر بسبب تداعيات جائحة كورونا، ولكن كان هناك إرادة سياسية وشعبية لعدم تفويت الفرصة.

اهتمام روسي بمصر

وتابع مدير النشاط الثقافي بالمركز الثقافي الروسي، أنّ روسيا تشهد اهتماما وولعا كبيرا بمصر: «عندما نرى 50 شخصا في روسيا نكتشف أن ما لا يقل عن 30 شخص منهم زاروا مصر، وفترة التوقف السياحي بيننا كانت أزمة كبيرة، وطالب الروس بالعودة إلى مصر مرة أخرى حيث يعتبرونها أفضل منتجعات سياحية بالنسبة إليهم».