مدير المركز الثقافي الروسي: إعلام موسكو تحول بشكل كامل لصالح فلسطين

قال الدكتور شريف جاد، مدير النشاط الإعلامي بالمركز الثقافي الروسي، إن هناك تغييراً كبيراً في توجهات الصحافة الروسية بشكل عام، فيما يخص حرب الإبادة الإسرائيلية، ضد الشعب الفلسطيني، موضحا أن لها تاريخ ممتد في دعم القضية الفلسطينية، وكذلك توجد حيادية في الإعلام الروسي الذي ينشر كافة التصريحات من الطرفين، إلا أن الفترة الأخيرة كانت لصالح فلسطين.

وأضاف «جاد» خلال مداخلته، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي، أن موقف الصحف والإعلام الروسي إيجابي جدًا تجاه القضية الفلسطينية، حيث ينقل كافة المشاهد العنيفة، التي تحدث في حق أبناء فلسطين.

«جاد»: الإعلام الروسي يتحدث عن تحدي إسرائيل للعالم

وتابع «جاد» أن الإعلام الروسي يتحدث عن تحدي إسرائيل للعالم، والتجاوزات غير المسبوقة في حق الشعب الفلسطيني، والتصرفات الهمجية التي تقوم بها، ونشر كل شيء، إذ اختفى الموقف الحيادي للإعلام الروسي، وتحول لصالح فلسطين بشكل تام.