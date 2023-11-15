«الأرصاد»: البلاد تشهد أمطارا وتقلبات جوية.. وينصح بارتداء ملابس ثقيلة نسبيا

قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد شهدت تقلبات جوية، وسقطت الأمطار على العديد من المحافظات ولا سيما في شمال البلاد والقاهرة، والتي كانت أمطار متفاوتة الشدة، وخفيفة ومتوسطة على بعض المناطق من جنوب الوجه البحري، بينما كانت متوسطة ورعدية على بعض السواحل الشمالية.

«شاهين»: حدة الأمطار ستنخفض غدا

وأضاف «شاهين»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، والمُذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنَّ حدة الأمطار ستنخفض غدا، لتنحصر على السواحل الشمالية الشرقية ومحافظات شمال الوجه البحري، والأمطار ستكون خفيفة إلى متوسطة أحيانا.

الشبورة المائية تظهر على بعض الطرق غداً

وأشار مدير عام التنبؤات بالأرصاد، إلى أن الشبورة المائية تظهر على بعض الطرق غدا، ولا سيما الطرق المؤدية للوجه البحري الزراعية منها والقريبة من المسطحات المائية، وتتلاشى الشبورة في التاسعة صباحا، محذراً قائدي السيارات بالقيادة بحذر واتباع تعليمات الإدارة العامة للمرور.

وعن نوعية ارتداء الملابس في هذا التوقيت، أوضح أن الفترة الحالية انتقالية ما بين الشتاء والصيف، ما يصيب البعض بالحيرة في ارتداء الملابس، وقد يصاب البعض بنزلات البرد، فينصح للكبار وصغار السن بارتداء ملابس ثقيلة نسبيا، خاصة أن درجة الحرارة الصغرى أقل من 20 درجة مئوية.