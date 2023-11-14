«الأرصاد»: فرص لسقوط الأمطار غدا.. وقرار تعطيل الدراسة متروك للمحافظين

كشف محمود القباني، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن احتمالية تعطيل الدراسة غدًا في بعض المحافظات بسبب سقوط الأمطار، مؤكدا أن ذلك يعود للمحافظين.

سقوط أمطار متوسطة ورعدية

وتابع القباني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن صباح اليوم الثلاثاء شهد سقوط أمطار متوسطة ورعدية في بعض الأحيان بمطروح والإسكندرية.

وأكد محمود القباني، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك أمطارا متوسطة ورعدية وكمياتها غير منخفضة حاليًا في دمياط والصعيد وشمال سيناء.

وعن إمكانية تعطيل المدارس غدا بسبب حالة الطقس، أكد أن هذا القرار يتوقف على قدرة المحافظة على التعامل مع الأمطار وبالتالي الأمر متروك للمحافظين.

استمرار الأمطار غدا

وشدد محمود القباني، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، على أن الأمطار مستمرة غدا من خفيفة إلى متوسطة في دمياط والسواحل الشمالية، مؤكدًا أنّ فرص سقوط الأمطار غدًا منخفضة في الإسكندرية وتنعدم في القاهرة، بينما تظل الفرصة قائمة في مناطق الشمال الشرقي من البلاد.