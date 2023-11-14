«الأرصاد» تكشف تفاصيل التقلبات الجوية وخريطة الأمطار: طلعوا الجواكيت

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، موضحة أنه بداية من الأسبوع الحالي هناك تقلبات جوية شملت سقوط أمطار على معظم محافظات الجمهورية.

أمطار على مناطق متفرقة من الجمهورية

وقالت غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك أمطار على السواحل الشمالية اليوم في الإسكندرية والبحيرة ورفح ودمياط وكفر الشيخ والقاهرة.

وأكدت منار غانم، أن هناك امتداد لمنخفض جوي موجود في طبقات الجو العليا ومنخفض جوي على سطح البحر المتوسط.

الطقس يعود لمعدلاته الطبيعية

واستطردت أن درجات الحرارة عادت إلى معدلاتها الطبيعة المعتادة في مثل هذا الوقت من العام، مشيرة في الوقت ذاته لاستمرار التقلبات الجوية غدا مع حدة أقل وانحصار سقوط الأمطار وتكون أخف مما عليه اليوم، وخلال الأيام الماضية.

وأوضحت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن المحافظات التي يتوقع سقوط أمطار عليها غدا هي الدقهلية والبحيرة ودمياط ومحافظات القناة وكفر الشيخ.

أمطار مستمرة لبداية الأسبوع المقبل

ولفتت إلى أن الأمطار مستمرة حتى يوم السبت المقبل في المحافظات الساحلية، لافتة إلى أن هناك انخفاض في درجات الحرارة يتم الإحساس بها في فترات النهار ويكون أكثر في الليل.

وقدمت نصيحة للمواطنين مفادها: «ناخد بالنا من نوعية الملابس والتخلي عن الملابس الصيفية والتحول إلى الخريفية واصطحاب الجاكيت خلال النزول خاصة في أوقات الليل».

واختتمت منار غانم، تصريحاتها بأن الشبورة المائية ظاهرة جوية مؤثرة وخطيرة في فترات الصباح الباكر والليل المتأخر، ولن تصل إلى حد الضباب خلال الفترة المقبلة.