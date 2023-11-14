انتشار سيارات كسح الأمطار لشفط تجمعات المياه بالدقهلية

دفعت محافظة الدقهلية عددا من سيارات كسح مياه الأمطار لشفط تجمعات المياه في عدد من المناطق والشوارع بمدينة المنصورة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، وبمشاركة رؤساء أحياء شرق وغرب المنصورة.

الدفع بسيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف بالمنصورة

وأكد الدكتور عمرو عبدالعاطي، رئيس حي شرق المنصورة بالتزامن مع حالة عدم استقرار الأحوال الجوية وسقوط الأمطار والتي بدأت، اليوم، أن هناك متابعة مستمرة من قبل الأجهزة التنفيذية، حيث جرى الدفع بسيارت الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة لشفط تجمعات وتراكمات المياه بشارع قناة السويس وباقي شوارع نطاق الحي اليوم لتسيير حركة السيارات وعبور المواطنين، وذلك برفقة كل من مدير المتابعة الميدانية ومدير قطاع النظافة وباقي فريق العمل وجهود رجال النظافة وعلى محور آخر يتم متابعة أعمال تأمين التيار الكهربي، والتأكد من عدم وجود كابلات مكشوفة حرصا على سلامة المواطنين.

ويناشد رئيس حي شرق المنصورة المواطنين عدم الاقتراب من الأعمدة الكهربائية لحين الانتهاء من موجة الطقس والأمطار.

ضرورة التواجد الميداني لمتابعة الأوضاع

كما تابع محمد أمين، رئيس حي غرب المنصورة، أعمال شفط وكسح مياه الأمطار التي تساقطت بغزارة عصر اليوم من خلال فرق العمل الميداني، وتم كسح وشفط تجمعات المياه في شارع الجيش، مشددا على ضرورة التواجد الميداني لمتابعة الأوضاع أولا بأول وسرعة شفط تجمعات مياه الأمطار في الشوارع والميادين الرئيسية بنطاق الحي في مدينة المنصورة.

يذكر أن مدينة المنصورة شهدت سقوط أمطار غزيرة مصحوبة ببرودة شديدة في الطقس وتكاثر السحب والغيوم ورفع درجة الاستعداد القصوى في نطاق المحافظة لمجابهة تقلبات الطقس.