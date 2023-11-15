وظائف خالية بحوافز وتأمينات ومرتبات مجزية في شركة تمويل.. اعرف الشروط

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية، عن وظائف خالية في لإحدى شركات تمويل المشروعات، وذلك بتنظيم من الإدارة العامة للمبادرات الشبابية، من خلال مبادرة توظيف مصر عن اليوم المفتوح للتوظيف لشركه وسيلة لتمويل المشروعات، في إطار حرص الوزارة على توفير فرص عمل مناسبة للشباب الحاصلين على مؤهلات عليا، لمساعدتهم على الحصول على مصدر دخل شهري ثابت.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة تفاصيل الوظائف الخالية، ونوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة وحقوق ومميزات الوظائف وموعد الملتقى التوظيفي، والتي جاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة لوظائف إحدى شركات تمويل المشروعات

- الوظائف المطلوبة تكون في وظيفة أخصائي تمويل بأسيوط.

-أن يكون المتقدم لوظائف إحدى شركات تمويل المشروعات حاصل على مؤهل عالي فقط.

- الوظائف متاحة للذكور والإناث.

- أن يكون المتقدم للوظائف لا يزيد عمره عن 35 عام.

الحقوق والمميزات

- توفر الشركة للعاملين بها تأمين طبي واجتماعي.

- تمنح الشركة للعاملين بها رواتب مجزية.

- تمنح الشركة للموظفين العاملين بها إجازات سنوية.

- تمنح الشركة للعاملين بها حوافز إضافية للمرتب.

- أيام العمل تكون لمدة 5 أيام من الأحد وحتى الخميس.

وعلى الراغبين في التقديم لوظائف إحدى شركات تمويل المشروعات المعلن عنها من جانب وزارة الشباب والرياضة التوجه يوم الخميس الموافق 16 نوفمبر الجاري، بدء من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 3 مساء، بفرع الشركة - شارع زكى ومصطفى كامل -أول أسيوط.