وظائف خالية للخريجين براتب يصل إلى 5 آلاف جنيه.. اعرف التفاصيل

كشف موقع توظيف مصر «فرصنا» عن وجود عدد من الوظائف الشاغرة، لشغل منصب مسؤول إدخال بيانات، في إحدى الشركات العالمية للتوكيلات والتوريدات التجارية بالقاهرة، وذلك لخريجي معاهد النظم والمعلومات، والمعلومات الإدارية.

تفاصيل الوظيفة

وأوضح «فرصنا» أن هناك عددا من المتطلبات لشغل هذه الوظيفة وهي كالتالي:

- المؤهل: مؤهل عالي (معهد عالي للحاسب ونظم المعلومات - نظم المعلومات الإدارية).

- الخبرة: من سنتين إلى ‎5 سنوات.

- الجنس المطلوب: ذكور.

- السن: من 24 إلى 30 سنة.

- اللغة الإنجليزية: أساسيات.

- الحاسب الآلي: جيد.

- مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الوصف الوظيفي

متابعة مبيعات وحركات صرف وإضافة للعملاء، بالإضافة إلى إدخال كل العمليات والحركات على الحاسب الآلي، وذلك يتطلب المهارات التالية:

- مهارات التواصل والتعامل مع العملاء.

- مهارات الحاسب الآلي واستخدام برامج مايكروسوفت أوفيس.

- مهارات التنظيم والدقة.

مزايا الوظيفة

- راتب ثابت من 4500 إلى 5 آلاف جنيه، بالإضافة إلى الحوافز والمكافآت.

- تأمينات اجتماعية.

- تدريب وتطوير.

- فرص للترقي.

سيتم التواصل مع المتقدمين الذين تنطبق عليهم الشروط.