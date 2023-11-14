عمرو الفقي: قبائل سيناء أهل كرم ودورهم كبير في دعم فلسطين

كشف عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن غالبية المساعدات التي تدخل قطاع غزة من المصريين، وأن قبائل سيناء أهل كرم، ودورهم كبير في دعم فلسطين، مشيرا إلى أن دور قبائل سيناء وطني وتايخي منذ العدوان الإسرائيلي على مصر منذ عقود ودورهم في محاربة الإرهاب.

زيارة وفد المتحدة لمستشفى العريش

وتابع في مداخلة تليفونية ببرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON قائلاً: «لما زار وفد المتحدة بالأمس مستشفى العريش العام تأثرنا كثيرا بما شاهدناه من قصص الإصابات المنظر كان صعب خاصة مشاهد الأطفال ممن فقدوا أهلهم».

واستطرد: «تعاطفنا مع الشعب الفلسطيني والأوضاع في غزة ليس من فراغ فما تشهده غزة أمر غير مسبوق ولم نره قبل ذلك والمتزامن مع صمت المنظمات الدولية بشكل أيضا لم نشاهده في السابق، قائلا: «الحقيقة ما يحدث في غزة شيء فظيع».

وأوضح الفقي، أن مصر تقوم بدور كبير وفاعل وحيوي في دعم الشعب الفلسطيني، والمصريين رغم الضائقة الاقتصادية يقومون بملحمة كبيرة في مسألة التبرعات».

جزء كبير من المساعدات العابرة لغزة تبرعات مصرية

وأشار إلى أن هناك جزءا كبيرا من المساعدات العابرة لغزة تبرعات مصرية أن لم يكن الغالب، مضيفًا أن دعم المتحدة للشعب الفلسطيني ليس فقط ما تم تقديمه في مساعدات الأمس والبالغة نحو 150 طنا، وإنما الدعم الحقيقي والواضح منذ اليوم الأول للعدوان هو نقل الصورة الحقيقية للعالم ونقل صوت الفلسطينين له».

وواصل: «اللي بيحصل هناك ده ما ينفعش أي إنسان طبيعي يسكت عنه وأعتقد الفترة اللي فاتت نجحنا في إيصال هذا الصوت للعالم».