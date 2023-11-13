عمرو الفقي: «المتحدة» ترفض سياسات إسرائيل في التوسع وبناء المستوطنات

قال عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنّ الشركة ترفض سياسات الاحتلال في التوسع في بناء المستوطنات وتهجير الفلسطينيين من أرضهم، ولن تتوانى شعبًا وحكومة في الدفاع عن تلك الحقوق في جميع المحافل الدولية والمناسبات السياسية.

وأضاف الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة، خلال كلمته في مؤتمر صحفي من أمام معبر رفح: «نحن هنا لدعم وتخفيف الآثار السلبية للحصار المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 36 يوما، والذي تسبب في معاناه قاسية في حصول أهالي القطاع على احتياجتهم الأساسية في ظل ممارسات الاحتلال المخالفة لكل القوانين والمواثيق والأعراف الدولية التي أدت إلى نفاد مخزوناتهم من السلع الغذائية الأساسية والمياه الصالحة للشرب والوقود لتشغيل المرافق».

واستكمل «الفقي»: «تخفيف آثار الحصار المفروض على القطاع وفتح ممر إنساني لتقديم المساعدات اللازمة لأهالي غزة، أولوية قصوى لمصر، وبذلت القادة السياسية جهودا ضخمة لضمان استدامة تدفق المساعدات على القطاع وتسهيل العقبات التي تحول دون ذلك، إداركًا منا على أهمية توفير المواد الغذائية والطبية في الوقت العصيب.