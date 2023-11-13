عمرو الفقي: قبائل سيناء لعبت دورا مهما في حماية الوطن.. وقدمنا لهم التحية اليوم

قال عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن وفد الشركة المتحدة قابل مشايخ قبائل سيناء، ولم تكن هذه الزيارة هي الأولى فسبقها زيارة مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وقدمنا لهم الشكر، خاصة أن لهم دورا على مدار التاريخ في الوقوف ضد أي اعتداء على مصر سواء كان الاحتلال الإسرائيلي أو الإرهاب بمساعدتهم للقوات المصرية.

وأضاف «الفقي»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الشركة المتحدة قدمت اليوم دعما ماديا بواقع 150 طنا من المعونات الغذائية للأشقاء في فلسطين، كما زار وفد من الشركة مستشفى العريش لمقابلة المصابين الأطفال.