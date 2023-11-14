دبلوماسي سابق: مصر تنادي بحق الشعب الفلسطيني في كل المحافل الدولية

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنَّ الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية واضح منذ عام 1948، مشيراً إلى أن ما تنادي به مصر باسم الحق الفلسطيني في كل المحافل الدولية حتى تحصل فلسطين على حقوقها الدولية المعترف بها.

«بيومي»: مصر لم تدافع عن فلسطين منذ 48 فقط

وأضاف «بيومي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام السهلي، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ مصر لم تدافع عن فلسطين منذ عام 1948 فقط، بل منذ 2000 عام قبل الميلاد، حين طردت مصر الهكسوس من فلسطين، وظلت تطرد كل المحتلين الذين يأتون إلى فلسطين مرورا بالصليبيين والتتار.

أكبر مشاكل أوروبا حلتها الولايات المتحدة

ولفت مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن أكبر المشاكل الأوروبية قامت الولايات المتحدة الأمريكية بحلها، ولهذا السياسيون وكبار المسؤولين في دول أوروبا يخشون الحديث مع أمريكا بشأن الحق الفلسطيني ولا يمكنهم فرض رأيهم على الولايات المتحدة.

وأضاف أن أكثر نقطة مضيئة في الوقت الحالي هي العزيمة الفلسطينية الصامدة، رغم حجم المجازر التي ارتكبها الجيش الصهيوني بحق الإنسانية الفلسطينية، والكيان الصهيوني ينشر الكذب والمعلومات الدينية المغلوطة من أجل كسب التعاطف الدولي والمحلي، هم يكذبون ويصدقون ما يقولون ونحن لم ولن نعترف بوطن لهم.