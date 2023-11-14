قصواء الخلالي: مصر رمانة ميزان الشرق الأوسط ومحور حل القضية الفلسطينية

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن مصر رمانة ميزان الشرق الأوسط ومحور الحل دائما للقضايا خاصة القضية الفلسطينية، إذ تلقت مصر الفترة الماضية عشرات الاتصالات الدولية والمراسلات بشأن القضية الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

الشرق الأوسط يمثل لب الاستقرار العالمي

وأضافت «الخلالي»، خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، أن هناك تواصلا على مستوى القيادة السياسية والخارجية المصرية وأجهزة الاستخبارات المصرية وأجهزة الأمن لمحاولة حقن الدماء الفلسطينية وإيجاد حل حقيقي للقضية ووقف نزيف الدماء في قطاع غزة والحفاظ على الأمن القومي العربي والمصري والفلسطيني واستقرار الشرق الأوسط الذي يمثل لب الاستقرار العالمي.

زيارة الشاباك لمصر

وأشارت إلى رئيس الشاباك الإسرائيلي ليجري مباحثات مع مسؤولين مصريين، والتي اقتصرت على تنفيذ هدنة إنسانية وملف تبادل الأسرى، لافتة إلى أن هذا كان مطلبا فلسطينيا وأيضا من الشعب الإسرائيلي بتنفيذ تبادل أسرى بين الجانبين.