قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة البيرة بالضفة الغربية

اقتحمت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة البيرة بالضفة الغربية، كما اقتحم جيش الاحتلال قرية حجة شرق قلقيلية، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

قوات الاحتلال تستهدف كل من يقترب من مستشفى الشفاء

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد قالت إن آليات الاحتلال العسكرية ملتصقة بمجمع الشفاء، موضحة أن قوات الاحتلال تستهدف كل من يقترب من مستشفى الشفاء.

1500 من الطاقم الطبي و7 آلاف نازح بمجمع الشفاء

وأضافت وزارة الصحة الفلسطينية أن 1500 من الطاقم الطبي و7 آلاف نازح بمجمع الشفاء، مؤكدة على استمرار القصف الإسرائيلي بمحيط مجمع الشفاء بغزة.

وناشدت الصحة الفلسطينية المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف القصف على مجمع الشفاء.