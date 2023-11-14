حماس: أمريكا منحت الاحتلال الضوء الأخضر لارتكاب مجازر وحشية بحق المستشفيات

أدانت ورفضت حركة حماس تصريحات البنتاجون والبيت الأبيض حول استخدام الحركة للمستشفيات لإخفاء جنود الاحتلال المحتجزين أو مراكز للقيادة والسيطرة، بحسب ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل منذ قليل.

وقالت «حماس» إن هذه التصريحات ضوء أخضر أمريكي لارتكاب الاحتلال لمزيد من المجازر الوحشية بحق المستشفيات، بهدف تدمير القطاع الصحي والضغط على شعبنا لتهجيره من أرضه.

وأعلنت منظمات حقوقية، في مقدمتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، رفضها التام للعدوان الإسرائيلي، والعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة، ورفضها أيضا دعوات التهجير القسري للفلسطنيين باعتبارها «جريمة حرب».