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مياه الأمطار تغرق مدارس تؤوي نازحين جنوب غزة

كتب:

نرمين عفيفي
02:33 ص | الأربعاء 15 نوفمبر 2023
النازحون الفلسطينيون

النازحون الفلسطينيون

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، بغرق مدارس تؤوي نازحين جنوب قطاع غزة بسبب الأمطار الغزيرة، هذا بجانب تساقط الأمطار على كل مناطق شمال القطاع.

وصرحت وزارة الصحة الفلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أبلغتها بنيتها اقتحام مجمع الشفاء في غزة.

وصرحت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الاحتلال قطعت جميع وسائل التواصل عن مستشفى الشفاء، مع اندلاع اشتباكات عنيفة على بوابة مستشفى الشفاء في غزة الآن.

ومن ناحية أخرى، ألقى جيش الاحتلال قنابل إنارة في محيط المستشفى الإندونيسي بغزة، واقتحمت قوات جيش الاحتلال مدينة البيرة بالضفة الغربية، كما اقتحم جيش الاحتلال قرية حجة شرق قلقيلية.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد قالت إن آليات الاحتلال العسكرية ملتصقة بمجمع الشفاء، موضحة أن قوات الاحتلال تستهدف كل من يقترب من مستشفى الشفاء.

وأضافت وزارة الصحة الفلسطينية أن 1500 من الطاقم الطبي و7 آلاف نازح بمجمع الشفاء، مؤكدة على استمرار القصف الإسرائيلي بمحيط مجمع الشفاء بغزة.

وناشدت الصحة الفلسطينية المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف القصف على مجمع الشفاء.

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بقلم نرمين عفيفي