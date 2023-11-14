أول تعليق من الدكتور أحمد عمر هاشم على أحداث غزة: «ستكون العاقبة بالنصر»

علق الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، على ما يحدث في غزة، مستنكرا وقوف العالم الغربي مساندا للاحتلال الإسرائيلي، في بطشه بإخواننا المسلمين من أبناء غزة وفلسطين، وسفكه لدماء الأبرياء، وقتله للأطفال الرضع والشيوخ الركع.

وأضاف أحمد عمر هاشم في كلمة له عن أحداث غزة، أن قول الحق تعالى «ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون»، فيه توجيه رباني لجميع المستضعفين من المؤمنين في الأرض بأنهم لا هون عليهم ولا حزن، وأنهم الأعلون؛ ما داموا متمسكين بإيمانهم، مؤكدا أن وعد الله عز وجل حق لا يتخلف، وستكون لهم العاقبة بالنصر والظفر.

مساندة العالم الغربي للكيان الصهيوني

واستنكر هاشم، وقوف العالم الغربي مساندا للاحتلال الإسرائيلي في بطشه بإخواننا المسلمين من أبناء غزة وفلسطين، وسفكه لدماء الأبرياء، وقتله للأطفال الرضع والشيوخ الركع، على الرغم من أن هذا العالم الغربي طالما تشدق بالضمير العالمي وحقوق الإنسان، ولكنه في الحقيقة كان أول قتل هذه الضمير وظلم هذه الحقوق بدعمه لهذا الكيان المجرم القاتل، مؤكدا أنه يجب على المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن يتحدوا جميعا لإنقاذ إخوانهم المظلومين، لأن فلسطين والمسجد الأقصى أمانة في رقبة كل مسلم.