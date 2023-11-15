فرض هدنة في غزة «بأمر الرحمن».. وأطفال يلعبون تحت الأمطار (فيديو)
كتب:
أحمد عادل موسى
12:16 ص | الأربعاء 15 نوفمبر 2023
برق في سماء غزة قبل تساقط الأمطار الغزيرة
شهد قطاع غزة المُحاصَر من قبل الاحتلال الإسرائيلي هطول أمطار غزيرة، لأول مرة منذ 40 يوما من الحصار، ما تسبب في هدنة في غزة بأمر الرحمن، ليعرقل حركة طيران الاحتلال والعمليات العسكرية التى ينفذها على القطاع.
تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر موقع «X» والمعروف سابقًا باسم تويتر، والأطفال يجرون ويلعبون ويرقصون تحت الأمطار.
— TRAVIS تراڤس (@irode0) November 14, 2023
صباح اليوم .. امطار خير و بركة تساقطت على غزة بعد اكثر من شهر من انقطاع الماء pic.twitter.com/t2dXmlDUbC
الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية
وذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية، أن الأمطار تسببت في عرقلة تحركات سلاح الطيران الإسرائيلي، وخاصة طائرات الاستطلاع والمراقبة، وهذا يعد حدثًا نادرًا في قطاع غزة، كما تساقطت الأمطار على قطاع غزة مصحوبة بعواصف رعدية.