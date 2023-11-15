المرشح الرئاسي عبد السند يمامة: أعددت برنامجي الانتخابي بنفسي

قال المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة، إنه أعد برنامجه الانتخابي بنفسه، واستعان بفريق متخصص لإعداد الشق الاقتصادي من الحملة تحت متابعته، بعد أنّ قرأ مؤخرًا عدة مؤلفات في الاقتصاد للاضطلاع عليه منها: كتاب الدكتور هاني سري الدين «إصلاح مصر ما بين الاقتصاد والسياسة»، وكتاب بالإنجليزية لأستاذ في جامعة ستوكهولم.

«يمامة»: ترشحي للانتخابات الرئاسية كان بناءً على موافقة الحزب

وأضاف «يمامة»، خلال الفقرة الحوارية في برنامج «في المساء مع قصواء»، المُذاع على قناة CBC، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنّ ترشيح الحزب، لمرشح بانتخابات رئاسة الجمهورية كان من اقتراحه، غير أنه تفاجأ بموافقة حزب الوفد وترشيحه لهذه المهمة بالإجماع، على الرغم من رفض الحزب، المشاركة في وقت سابق.