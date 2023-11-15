عبدالسند يمامة: مارست المحاماة منذ 50 عاما ودرست 6 دساتير عالمية

قال الدكتور عبدالسند يمامة، المرشح لرئاسة الجمهورية، إنه يمارس مهنة المحاماة منذ 50 عاما، ولم يكتب له أحد حرفاً واحدا في مذكراته ومرافعاته، لافتا إلى أنه اُخْتِير من ضمن من يمثل حزب الوفد لوضع دستور 2012، حيث نظر حينها بنظرة موضوعية وأصدر كتاباً بعنوان: «المبادئ الدستورية في الدساتير الديمقراطية».

دراسة 6 دساتير عالمية مع المصرية

وأضاف «يمامة»، خلال الفقرة الحوارية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنه قدم كتابه لأعضاء لجنة وضع الدستور، حيث تضمن دراسة 6 دساتير عالمية مع الدساتير المصرية، وأصدر منه الطبعة الثانية خلال صدور دستور 2014.

ولفت إلى أن لديه نظرة انتقادية للباب الخامس في دستوري 2012 و2014 لأنه خرج عن تراثنا، وفي أول جلسة في الجمعية التأسيسية عندما وجد هيئة المكتب تشكل من الإخوان ومعهم أيمن نور، حيث قدم اعتراضه، فشُكِّلَت على غير اللائحة.

تقديم مخاصمة ضد الهيئة التأسيسية لدستور 2012

وأوضح أنه خرج من اللجنة، وأقام دعوة خاصم فيها رئيس الجمهورية آنذاك وحسام الغرياني رئيس الهيئة، واختصم كذلك الـ 100 عضو بالهيئة التأسيسية.