المرشح الرئاسي عبد السند يمامة ضيف برنامج «في المساء مع قصواء» على «CBC» الليلة

يحل، مساء اليوم، المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، ضيفًا على برنامج «في المساء مع قصواء»، مع الإعلامية قصواء الخلالي على قناة «CBC».

جاء ذلك بحسب ما أعلنت الإعلامية قصواء الخلالي، عبر صفحتها على «فيس بوك».

وقالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن هذا يأتي بعد انطلاق حملات الدعاية الانتخابية لمرشحي الرئاسة المصرية 2024، ودعمًا لتعددية وتوازن المشهد الإعلامي والانتخابي المصري.