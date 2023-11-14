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المرشح الرئاسي عبد السند يمامة ضيف برنامج «في المساء مع قصواء» على «CBC» الليلة

كتب:

أحمد العانوسي
06:40 م | الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
المرشح الرئاسي عبد السند يمامة

المرشح الرئاسي عبد السند يمامة

يحل، مساء اليوم، المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، ضيفًا على برنامج «في المساء مع قصواء»، مع الإعلامية قصواء الخلالي على قناة «CBC».

جاء ذلك بحسب ما أعلنت الإعلامية قصواء الخلالي، عبر صفحتها على «فيس بوك».

وقالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن هذا يأتي بعد انطلاق حملات الدعاية الانتخابية لمرشحي الرئاسة المصرية 2024، ودعمًا لتعددية وتوازن المشهد الإعلامي والانتخابي المصري.

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