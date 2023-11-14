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عبد السند يمامة: مهموم بقضايا الوطن منذ تخرجي.. وأصدرت كتابا عن «محكمة العدل العربية»

كتب:

محمد عزالدين
11:54 م | الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
المرشح الرئاسي عبد السند يمامة

المرشح الرئاسي عبد السند يمامة

قال المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة، إنه يقدم نفسه كرئيس لحزب الوفد، المنصب الذي فاز به من خلال انتخابات بإشراف قضائي في مواجهة المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ، والهيئة الوفدية اختارتني، وأصبحت رئيسا للحزب، وقبلها كنت عميدا لمعهد الدراسات السياسية في «الوفد».

عبد السند يمامة: مشغول بقضايا الوطن منذ تخرجي

أضاف «يمامة»، خلال استضافته ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنه مشغول دائما بقضايا وهموم الوطن، منذ تخرجه مباشرة في عام 1974، وأصدر في عام 1975 أول كتاب له بعنوان «حول جدوى إنشاء محكمة عدل عربية»، وناقش 3 مشاريع في جامعة الدول العربية لإنشاء محكمة عدل عربية.

أوضح أنه اطلع على المشروع في الجامعة العربية، ورأى ضرورة إنشاء جامعة عدل عربية في إطار تنظيم إقليمي اقتصادي على غرار محكمة العدل الأوروبية في إطار الاتحاد الأوروبي.

دكتوراه من فرنسا

لفت إلى أنه كان يهمه استكمال دراسته، وحصل على دكتوراه في فرنسا، واستفاد منها بأهمية الاستثمار والعلاقة بين التنمية والديمقراطية.

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