قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم جنين ونابلس

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، مدينة جنين، وحاصرت عدة منازل في أحيائها، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

قوات الاحتلال تقتحم المدينة وتحاصر منزلا

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة وحاصرت منزلا لمواطن من عائلة الهصيص في حي الجابريات بمدينة جنين، وطالبت جميع من فيه بالخروج منه، كما حاصرت منزلاً يعود لعائلة الخمايسة بحي المراح.

وأضاف شهود العيان أن قوات الاحتلال اقتحمت كذلك شارعي الناصرة ونابلس ومحيط حي الألمانية في مدينة جنين، ونشرت قناصتها فوق أسطح عدد من البنايات العالية في محيط مناطق الاقتحام.

الاحتلال يقتحم مدينة نابلس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، مواطنين من مدينة نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة واعتقلت الشاب ياسر رمانة بعد أن داهمت منزل ذويه في شارع 24، وغسان ذوقان (67 عاما)، وهو محاضر في جامعة النجاح الوطنية من حي المعاجين في المدينة.