الاحتلال الإسرائيلي يطلق الرصاص صوب المزارعين في قرية زبوبا غرب جنين

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، الرصاص صوب مزارعين في قرية زبوبا غرب جنين، خلال قطفهم ثمار الزيتون في أراضيهم الواقعة خلف جدار الفصل والتوسّع العنصري، بحسب ما ذكرته وكالة «وفا».

وقال أمين سر فتح حسين جرادات لـ«وفا»، إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص تجاه المزارعين أثناء قيامهم بقطف ثمار الزيتون في أراضيهم الواقعة خلف الجدار.

وأضاف أن قوات الاحتلال ما تزال تحرم وتمنع المزارعين من دخول أراضيهم الواقعة بمحاذاة الجدار لقطف ثمار الزيتون .