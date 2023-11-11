قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم جنين.. قطع الكهرباء وسقوط شهيد

تتواجد قوات الاحتلال الإسرائيلي بكثافة في مدينة جنين الواقعة شمال الضفة الغربية، حيث اقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين مساء اليوم السبت، ودخلت الدبابات الشوارع الرئيسية بالمدينة، وبدأت بحصارها، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية.

ومع دخول قوات الاحتلال مدينة جنين، اندلعت صافرات الإنذار في العديد من أحياء المدينة، ووقعت اشتباكات عدة بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال، وأيضًا بين الفلسطينيين المدنيين والقوات التي اتخذت من الشوارع والأحياء معسكرًا لها.

وبحسب ما أكده التليفزيون الفلسطيني في نبأ عاجل، سقط شهيد في الاشتباكات التي اندلعت بين المدنيين وقوات الاحتلال في جنين، وأيضًا إصابتين بالرصاص الحي، ومع بداية عملية الاقتحام، بدأت قوات الاحتلال في إطلاق الرصاص الحي العشوائي.

انقطاع الكهرباء عن جنين

كما انقطعت الكهرباء بشكل كامل في أحياء مدينة جنين، تزامنًا مع اقتحامها، وأكد التليفزيون العربي أن هناك أصوات انفجارات أيضًا دوت في مدينة جنين.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي دفع بتعزيزات عسكرية إلى مدينة جنين، مع استمرار الاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية تجاه قوات جيش الاحتلال، وتواصل قوات الاحتلال تدمير البنية التحتية في جنين، عن طريق عشرات الجرافات التي تقوم بكنس الشوارع وهدم الطرقات.