حماس: إشارة أمريكا لاستخدام المقاومة للمستشفيات ضوء أخضر لمزيد من العدوان

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، بأن حركة حماس تدين وترفض تصريحات البنتاجون والبيت الأبيض حول استخدام الحركة للمستشفيات لإخفاء جنود الاحتلال المحتجزين أو مراكز للقيادة والسيطرة.

وأضافت «حماس»، أن هذه التصريحات ضوء أخضر أمريكي لارتكاب الاحتلال لمزيد من العدوان والمجازر الوحشية بحق المستشفيات بهدف تدمير القطاع الصحي.