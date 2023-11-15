حماس: إشارة أمريكا لاستخدام المقاومة للمستشفيات ضوء أخضر لمزيد من العدوان
كتب:
هاجر عمر
12:25 ص | الأربعاء 15 نوفمبر 2023
حماس تدين وترفض تصريحات البنتاجون والبيت الأبيض
أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، بأن حركة حماس تدين وترفض تصريحات البنتاجون والبيت الأبيض حول استخدام الحركة للمستشفيات لإخفاء جنود الاحتلال المحتجزين أو مراكز للقيادة والسيطرة.
وأضافت «حماس»، أن هذه التصريحات ضوء أخضر أمريكي لارتكاب الاحتلال لمزيد من العدوان والمجازر الوحشية بحق المستشفيات بهدف تدمير القطاع الصحي.