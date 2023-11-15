حزب حقوق الإنسان: حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تلتقي جميع أبناء الشعب

قال المستشار جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إنَّ حملة المرشح عبد الفتاح السيسي تلتقي بجميع أبناء الشعب المصري دون تفرقة، وهو اتجاه جيد يوسع دائرة الانتشار، مشيرا إلى انتهاج هذه الدورة الانتخابية نهجا غير مسبوق من ناحية التنوع وهناك تحفيز لجميع أبناء مصر للمشاركة والإدلاء بالأصوات في سباق انتخابات الرئاسة.

«التهامي»: دور كهم للأحزاب السياسية في هذه المرحلة

وأضاف «التهامي»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ هناك دورا مهما لـ الأحزاب السياسية في هذه المرحلة، وحزب «حقوق الإنسان» يقوم بدور توعوي تثقيفي لأبناء مصر، موضحا أنَّ الدور الأساسي للأحزاب أن تكون حلقة الوصل بين المواطنين والإدارة الحكومية، وذلك من خلال مؤتمرات الأحزاب في المحافظات والتي يتم بها إجراء حوار مفتوح للشباب يعبرون فيه عن رغباتهم، وجميع الحضور كذلك.

شباب مصر يمثلون 60% من السكان

وتابع رئيس حزب حقوق الإنسان، أنَّ الشباب يمثلون 60% من أبناء مصر، وبالتالي من الأهمية الإجابة عن تساؤلاتهم وإيجاد ردود مقنعة لهذه التساؤلات ما يحفزهم على التفاعل الإيجابي في العملية الانتخابية.