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إجراءات التقدم الإلكتروني لحج الجمعيات الأهلية 1445 هجريا

كتب:

محمد سامي الكميلي
03:37 ص | الخميس 16 نوفمبر 2023
الحج

الحج

فتحت وزارة التضامن الاجتماعي، باب التقديم على حج الجمعيات الأهلية موسم 1445 هجريا - 2024 ميلاديا، منذ يوم الثلاثاء الموافق 14 من شهر نوفمبر 2023، معلنة أن التقديم مستمر حتى الخميس الموافق 30 من الشهر ذاته.  

وتستعرض بوابة «الوطن» في السطور التالية، إجراءات التقدم الإلكتروني لحج الجمعيات الأهلية موسم 1445 هجريا - 2024 ميلاديا.

إجراءات التقدم الإلكتروني (ONLINE)

- التقديم من خلال البوابة الموحدة للحج https://hij.moi.gov.eg/Hij1439/home.xhtml وذلك بعد سدادهم الرسوم اللازمة وفقاً لطرق الدفع الإلكتروني المحددة من قبل قطاع الشؤون الإدارية بوزارة الداخلية.

- يعتبر الطلب تحت المراجعة لحين البت في صحة البيانات المدرجة من المتقدم على البوابة من عدمها وذلك من خلال مديرية التضامن الاجتماعي المختصة.

- في حالة عدم صحة بيانات المتقدم تتولى مديرية التضامن الاجتماعي المختصة بالتأشير على الطلب بما يفيد ذلك وتتولى المؤسسة القومية لتيسير الحج بالتنسيق مع المديرية حذف الطلب.

- لا يحق لمقدم الطلب المطالبة باسترداد الرسوم السابق سدادها إلكترونياً في حالة ثبوت عدم صحة البيانات المدرجة بطلبه.

«التضامن» تحرص على تقديم أفضل الخدمات

وتحرص وزارة التضامن الاجتماعي، على توفير أفضل الخدمات المتميزة لحجاج الجمعيات، وجرى تكليف مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج بإنهاء كل التعاقدات الخاصة برحلة الحج، عطفا على تخصيص خط ساخن للرد على أي استفسارات وهذا على الرقم التالي 0237619909.

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