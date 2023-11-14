شروط حج الجمعيات الأهلية والفئات الممنوعة.. رابط التقديم 

فتحت وزارة التضامن الاجتماعي اليوم، باب التقديم على حج الجمعيات الأهلية لموسم 1445- 2024، اليوم على أن يستمر التقديم حتى يوم 30 نوفمبر 2023.

وتستعرض «الوطن»، شروط التقديم في حج الجمعيات الأهلية، مع بداية فتح باب التقديمات، في إطار خدماتها المقدمة لجمهور القراء.

شروط التقديم لحج الجمعيات الأهلية

وجاءت شروط التقديم لحج الجمعيات الأهلية على النحو التالي:

- ألا يقدم المواطن بأكثر من جمعية أو جهة أخرى سواء سياحية أو قرعة وزارة الداخلية.

الشروط الواجب توافرها في الراغب لأداء فريضة الحج لهذا الموسم

- أن يكون مصري الجنسية.

- أن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب.

- أن يكون مسدد الاشتراك السنوي سواء كان عضوًا عاملًا أو منتدبًا.

- أن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل 1 نوفمبر 2023.

- ألا يكون وقع على الجمعية أو المؤسسة أي جزاءات نتيجة لمخالفات قانونية أو مالية ثبتت بحقها بحكم نهائي.

- ألا يسبق للمتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته.

- أن يكون كامل الأهلية لأداء مناسك الحج.

- ألا يقل السن عن 25 عاما في 1 مارس 2024، ويستثنى من ذلك المرافق لأحد الوالدين بحيث لا يقل عمره عن 18 عامًا.

- لا يشترط وجود محرم شرعي للسيدات دون 45 عامًا.

الفئات ممنوعة من التقدم بطلب أداء فريضة الحج

وذكرت وزارة التضامن الاجتماعي أنه توجد فئات مرضية ممنوعة من التقدم بطلب أداء فريضة الحج 1445، لكونهم أكثر عرضة للمخاطر، وهم كالتالي:

- مرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم غسيل كلوي.

- مرضى تليف الرئة.

- حالات السمنة المفرطة المرضية.

- الحالات المتقدمة من أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض التليف الكبدي وأمراض الأورام.

- السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة.

- أصحاب الأمراض النفسية.

- مرضى الزهايمر طبقًا للتقارير الطبية المعتمدة.

رابط التقديم في حج الجمعيات الأهلية

يمكن التقديم لحج الجمعيات الأهلية أون لاين عبر رابط بوابة الحج هنا، وجرى تخصيص خط ساخن للرد على أي استفسار من قبل المتقدمين وهذا على رقم التالي 0237619909.