أمطار غزيرة تضرب سواحل ومدن كفر الشيخ

هطلت أمطار غزيرة الآن على سواحل ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ، فجر اليوم الأربعاء، وذلك وسط نشاط لحركة الرياح، بينما تكمن كثافة الأمطار على المدن الساحلية والواقعة على مياه البحر الأبيض المتوسط، بسواحل البرلس بالمحافظة، وسط ترقب وحظر لحركة الصيد بمياه البحر المتوسط.

أمطار وبرق ورعد

كما تظهر في السماء السحب المنخفضة، كما يسمع حاليا دوي أصوات البرق والرعد، على مختلف أنحاء الإقليم، بينما يشهد الطريق الدولي الساحلي المار من كفر الشيخ، كثافة مرورية للسيارات المارة، وذلك نتيجة تأثير سقوط الأمطار على حركة سير الحافلات، والسيارات المتنوعة.

حالة الطقس المتوقعة في كفر الشيخ اليوم

بينما سجلت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء، في محافظة كفر الشيخ، حيث سجلت درجة الحرارة العظمي 27 درجة مئوية، ودرجة الحرارة الصغرى 16 درجة مئوية، وسجلت نسبة الرطوبة 78%، و سرعة الرياح 8 كيلو /ساعة، والأمطار 42%.

يذكر أن سواحل محافظة كفر الشيخ، والواقعة على مياه البحر الأبيض المتوسط، تمتد بطول 118 كيلو مترا، والتي تعد أطول سواحل واقعة علي المسطح المائي للبحر المتوسط، بالسواحل الشمالية للبلاد.