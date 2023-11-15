وزيرا دفاع إندونيسيا وماليزيا: نطالب بوقف إطلاق النار على غزة

صرح وزيرا دفاع إندونيسيا وماليزيا، اليوم الأربعاء، بضرورة وقف إطلاق النار على قطاع غزة، مع فتح ممرات إنسانية للمساعدات ودخولها القطاع، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

وزير الدفاع الإندونيسي: نطالب بالوقف الفوري لكل الأعمال العدائية

ومن جهته، قال وزير الدفاع الإندونيسي: «نطالب بالوقف الفوري لكل الأعمال العدائية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي، مع فتح ممرات للمساعدات الإنسانية في غزة، وعلى الأمم المتحدة اتخاذ إجراءات لمنع تكرار الصراعات».

وزير الدفاع الماليزي: أطالب بوقف إطلاق النار في غزة

وطالب وزير الدفاع الماليزي، حاجي محمد بن حاجي حسن، من العاصمة الإندونيسية جاكرتا، اليوم، بوقف إطلاق النار في غزة، وتعليقًا على الصراع الدائر بين دولة الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين، أشار إلى أنّ ماليزيا تندد بالإرهاب بجميع أشكاله، بما في ذلك قصف منازل المدنيين.

وتصاعد التوتر الحاد، بعد أنّ اقتحم الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم، مجمع الشفاء الطبي، بزعم أنّ قيادات الفصائل الفلسطينية توجد في المجمع الطبي الأكبر في غزة، وهو الأمر الذي نفته الفصائل، وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه يشن عملية محددة في المستشفى، ويطالب الفصائل الفلسطينية بالاستسلام.