مسؤولة أمريكية تزور الشرق الأوسط لبحث «العدوان الإسرائيلي على غزة»

انطلقت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، في جولة تستغرق 6 أيام إلى الشرق الأوسط، لمناقشة تطورات الأوضاع الفلسطينية الإسرائيلية.

جولة موسعة

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، أنه من المقرر أن تلتقي الدبلوماسية الأمريكية خلال جولتها الشركاء الإقليميين لمناقشة الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، بما في ذلك الجهود المبذولة لضمان عدم تكرار هذه الأزمة، وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، وإجلاء الرعايا الأجانب وضمان العودة الفورية والآمنة لجميع المحتجزين.

زيارة إلى عدة دول

وتترأس مساعدة وزير الخارجية الأمريكي وفدا يضم كبار المسؤولين إلى إسرائيل والخليج العربي، بما في ذلك الإمارات والسعودية والكويت وعمان والبحرين، حيث ستشارك الدبلوماسية الأمريكية في مؤتمر حوار المنامة في دورته التاسعة عشرة، والذي سيعقد في الفترة 17 إلى 19 نوفمبر لمناقشة قضايا الأمن الإقليمي وتبادل الاستجابات السياسية.