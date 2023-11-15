رئيس «إرادة جيل»: الانتخابات الرئاسية تعكس المناخ الديمقراطي في مصر

قال تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، إنَّ حرية الرأي التي تشهدها مصر في الانتخابات الرئاسية، رسالة واضحة لكل من يشكك في المناخ الديمقراطي للبلاد، وهو رد بليغ ومن أرض الواقع، يقر بفعالية الحياة السياسية والمشاركة ودور الأحزاب المتواجدة بقوة.

«مطر»: الحزب يدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

وأضاف «مطر»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ حزبه أعلن منذ بداية الانتخابات الرئاسية، ضمن تحالف الأحزاب المصرية الذي يضم 42 حزبًا، دعمه وتأييده للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لاستكمال المسيرة، والوقوف خلفه بكل قوة والانضمام لحملته الانتخابية منذ اللحظة الأولى.

أهمية العملية الانتخابية

وتابع رئيس حزب إرادة جيل، أنَّه حتى لو اختلفنا حول أداء بعض المرشحين، إلا أنه لا خلاف على أهمية التجربة وشفافية العملية الانتخابية نفسها التي نشجعها ونرجو المزيد منها خلال الفترات المقبلة، مؤكدًا أهمية دراسة خطوة التقدم للانتخابات الرئاسية لكل من يرغب في الترشح، وألا تكون المسألة مجرد تسجيل مواقف فقط.