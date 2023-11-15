ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية في حملة تموينية بالبحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر مدير المديرية، وتحت إشراف محمد عبد العال وكيل المديرية، الرقابة المشددة على كافة الأسواق في المدن والمراكز.

حملة تموينية في أبو حمص

ونفذت المديرية حملة تموينية بمركز أبو حمص، أسفرت عن ضبط 2500 عبوة حلويات ومقرمشات ومياه غازية منتهية الصلاحية، كما تم ضبط 300 لتر سولار جمعها أحد المواطنين بغير وجه حق، بالإضافة لضبط 6 محلات سوبر مخالفة، وجرى التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جهود البحيرة لضبط الأسواق

تأتي الحملات التموينية ضمن جهود محافظة البحيرة وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين، كما وجهت نائب محافظ البحيرة بضرورة تكثيف الحملات التموينية في مختلف مدن ومراكز المحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.