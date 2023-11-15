لمدة 10 أيام.. «ثقافة بورسعيد» تقدم العرض المسرحي «بابا أنا آسف»

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، العرض المسرحي «بابا أنا آسف» بدءا من غد الخميس ولمدة 10 أيام متتالية، على مسرح قصر ثقافة بورسعيد، وذلك بعد النجاح الجماهيري الكبير الذي حققه العرض في يوليو الماضي.

تفاصيل عرض «بابا أنا آسف»

تدور فكرة العرض في قالب غنائي استعراضي للطفل، حول كيفية مواجهة صعوبات الحياة، لإعداد جيل يُقدّر ويحترم مشاعر الآخر، كما يوجه العرض رسالة حب وتقدير لكل أب، يبذل قصارى جهده من أجل تربية الأبناء تربية سوية قائمة على أسس و مبادئ، من خلال تلقينهم درسا من الحياة بأنه ليس بالضرورة أن يحصل الإنسان على كل ما يريد، وعليه أن يرتب احتياجاته وفقا لقاعدة الأهم فالمهم.

«بابا أنا آسف» تأليف سامح الرازقي، وإخراج محمد الدسوقي، ألحان أحمد العجمي، استعراضات كريم مصطفى، ديكور شادي قطامش، غناء بسمة مجاهد، وأشرف شرف، مخرج منفذ أسامة مسلم، سارة فؤاد، يحيى الدسوقي، هيئة الإخراج أسامة خليل، إنچى البواب.

«بابا أنا آسف» من إنتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، ويأتي ضمن عروض مسرح الطفل بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة بورسعيد بإدارة الدكتورة جيهان الملكي.