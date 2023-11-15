نتيجة انتخابات المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب الثانوية بمطروح

أعلن عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح نتيجة انتخابات المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب المدارس الثانوية على مستوى المحافظة.

وأوضح في بيان، أن الانتخابات أجريت في أجواء ديمقراطية، اتسمت بالنزاهة والشفافية، حيث تم اختيار وتشكيل المكتب التنفيذي لطلاب المرحلة الثانوية.

حفل تنصيب المكتب التنفيذي لاتحاد الطلاب

ونظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم، احتفالية تنصيب المكتب التنفيذي للمرحلة الثانوية بحضور هدى إبراهيم مدير عام الشئون التنفيذية ولطيفة طرمان موجه عام التربية الاجتماعية بالمديرية.

أسماء الفائزين في انتخابات المكتب التنفيذي

وأعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح نتيجة انتخابات المرحلة الثانوية، وجاءت على النحو التالي:

اتحاد طلاب الثانوية

- الطالب فارس محمد يسري

بمنصب أمين اتحاد طلاب المديرية.

- الطالبة روان ياسر لطفي إدارة مطروح التعليمية بمنصب الأمين المساعد.

وجاء تشكيل اللجان كالتالي:

- الطالبة جميلة سامى إدارة النجيلة المقرر الاجتماعى.

- الطالبة رحمة ياسر لطفى إدارة مطروح المقرر الثقافى.

- الطالبه نادية كامل ادارة العلمين المقرر الفنى.

- الطالبة جنى اشرف الشريف إدارة الضبعة المقرر العلمى.

- الطالب يوسف سيد أحمد إدارة العلمين المقرر رياضى.

تجربة ديمقراطية للطلاب

وأشاد وكيل الوزارة بانتخابات الاتحاد التنفيذي، معتبرًا أنها تجربة ديمقراطية رائدة يمارسها الطلاب بأنفسهم، على غرار ما حدث في انتخابات الاتحاد التنفيذي للمحافظة.

وأشار إلى أن هذه التجربة أسفرت عن انتخاب مكتب تنفيذي يُمثل جموع طلاب المحافظة، عبر خلالها الطلاب عن أنفسهم في اختيار خير من يمثلهم، مقدماً التهنئة إلى المكتب التنفيذي للمرحلة الثانوية ومتمنياً لهم التوفيق.

اتحاد الطلاب تنظيم تربوي

وأوضح وكيل تعليم مطروح، أن اتحاد الطلاب، هو تنظيم تربوي يستهدف مساعدة الطلاب على حل مشكلاتهم في أجواء ديموقراطية، ولديه مهمة مزدوجة لإرشاد زملائهم لكيفية حل المشكلات الدراسية والاجتماعية التي تقابلهم، تحت إشراف أخصائيي وموجهي التربية الإجتماعية.